Миссия ОБСЕ зафиксировала гаубицы и "Грады" на оккупированном Донбассе

Запрещенное Минскими соглашениями вооружение обнаружено возле населенных пунктов Софиевка и Хрустальный.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали размещение трех самоходных гаубиц и пяти реактивных систем залпового огня "Град" на оккупированной части Донбасса.

Читайте такжеЗвонка Путина достаточно, чтобы ОБСЕ получила свободный доступ на Донбассе - Германия в ООН

Как сообщается в отчете миссии за период с 19:30 12 февраля по 19:30 13 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, в неподконтрольных правительству Украины районах 12 февраля беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил три самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) на полигоне вблизи населенного пункта Софиевка (прежнее название Карло-Марксово, в 40 км северо-восточнее Донецка).

На полигоне вблизи Софиевки также наблюдатели заметили пять боевых машин пехоты (вероятно, БМП-1) и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (вероятно, БТС-4A).

Еще два бронетранспортера (МТ-ЛБ) зафиксированы в Донецке.

Кроме того, 13 февраля миссия зафиксировала пять реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) на северной окраине населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км юго-западнее Луганска) и миномет (неустановленного типа, 120 мм) у Молодежного (63 км северо-западнее Луганска).