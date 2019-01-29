СММ ОБСЕ зафиксировала под Луганском концентрацию тяжелого вооружения боевиков

Вооружение наблюдатели увидели на полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что обнаружили на оккупированной части Луганской области сосредоточение гаубиц и противотанковых пушек контролируемых Россией боевиков.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19.30 28 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

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В частности, 26 января в неподконтрольных правительству Украины районах беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

Речь идет о 14 буксируемых гаубицах (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 13 самоходных гаубицах (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 6 противотанковых пушках (МТ-12 «Рапира», 100 мм) на полигоне неподалеку от населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска)

Также наблюдатели обнаружили вооружение, размещенное по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.

«В неподконтрольных правительству Украины районах 26 января беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил 19 танков (восемнадцать Т-64 и один Т-72), 11 буксируемых минометов (120 мм) и 4 зенитных ракетных комплекса (9K35 «Стрела-10») на полигоне рядом с Бугаевкой», - отмечается в отчете.

Также было выявлено 11 танков (десять Т-64 и один Т-72 с демонтированной пушкой) на полигоне у н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска).