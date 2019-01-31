Наблюдатели ОБСЕ заметили у боевиков почти 60 танков, минометы, гаубицы и ракетные комплексы

Вооружение, размещенное с нарушением Минских соглашений, обнаружено у населенных пунктов Широкая Балка, Терновое, Минусинск, Зеленый Гай.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что обнаружили на оккупированном Донбассе около 60 танков, минометы, гаубицы и ракетные комплексы.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19.30 30 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

В частности, 29 января в неподконтрольных правительству Украины районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил вооружение, размещенное с нарушением определенных линий отвода. БПЛА зафиксировал 3 миномета (2Б11), стоявшие в населенном пункте Широкая Балка (34 км северо-восточнее Донецка) и 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), установленных на полигоне вблизи Тернового (57 км к востоку от Донецка).

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Кроме того, было обнаружено вооружение, размещенное по определенным линиям отвода, однако за пределами выделенных мест для его хранения.

На полигоне у Тернового 29 января выявлено 58 танков (55 Т-72 и три Т-64), 9 минометов (2Б11), 4 зенитных ракетных комплекса (9К35), 10 самоходных гаубиц (2С1), 3 танка (Т-64) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) на полигоне неподалеку от населенного пункта Минусинск (62 км юго-западнее Луганска). Также выявлено 18 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм и десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм) на территории военного объекта у населенного пункта Зеленый Гай (49 км юго-западнее Луганска).

Как сообщал УНИАН, наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют, что обнаружили на оккупированной части Луганской области сосредоточение гаубиц и противотанковых пушек контролируемых Россией боевиков.