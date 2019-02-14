Турчинов: с начала агрессии РФ финансирование украинской "оборонки" увеличилось почти в 20 раз

Секретарь СНБО подчеркнул, что оборонный комплекс не может реально развиваться без укрепления национальной экономики.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что с начала российской агрессии в 2014 году финансирование оборонного сектора Украины увеличилось в 19,5 раз, но все равно этого недостаточно для обеспечения полноценной обороны и безопасности страны в условиях современного военного противостояния.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил во время круглого стола под названием "Проблемные вопросы реформирования ОПК. Повышение уровня прозрачности закупок по государственному оборонному заказу" в Киеве.

«Когда в 2014 году начиналась война, мы имели разрушенный сектор безопасности и обороны и разрушенную его очень важную составляющую - оборонную промышленность Украины», - заявил он.

По словам Турчинова, кроме разрушения была еще серьезная проблема - «Укроборонпром» до 2014 года был не просто интегрирован в ОПК РФ, он фактически был его составляющей.

«Для нас было принципиально важно не просто восстановить оборонную промышленность Украины, потому что в то время мы должны были рассчитывать исключительно на собственные силы, потому что реальной помощи Украина ни от кого не получала, имеется в виду оружия и военной техники. Но мы вместе отрезали все связи с военно-промышленным комплексом РФ. Это не только какие-то процессы обеспечения производств, это, безусловно и рынки сбыта продукции», - отметил он.

Турчинов подчеркнул, что в этих условиях войны Украина была вынуждена в кратчайшие сроки возрождать оборонную промышленность.

«Фактически с первых дней начала войны возрождение ОПК было одним из важных приоритетов деятельности СНБО. Финансирование оборонного сектора с 2014 года увеличилось в 19,5 раз. Вы чувствуете масштаб финансирования и ответственности за эффективное использование этих средств», - отметил он.

Однако, как отметил Турчинов, «в условиях современного военного противостояния тот ресурс, который имеет Украина, которая до сих пор имеет довольно ограниченный ВВП недостаточный для того, чтобы обеспечить полноценную оборону и безопасность страны, поэтому одним из важнейших приоритетов для нашего государства является безусловно увеличение ВВП, укрепление национальной экономики, без чего не может реально развиваться оборонный комплекс».

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина переходит к новому уровню развития Вооруженных сил Украины, а именно к производству нового оружия вместо починки старых образцов вооружения.

Он отметил, что государственный оборонный заказ этого года является «очень оптимистичным», потому что в нем предусмотрена поставка на вооружение как минимум до 20 новых образцов вооружения.