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В 2019 году поступит 20 новых образцов вооружения для украинской армии - Полторак

13:01, 28 января 2019
Война
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Полторак заявил, что Украина переходит к новому уровню развития Вооруженных сил Украины / фото УНИАН

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина переходит к новому уровню развития Вооруженных сил Украины, а именно к производству нового оружия вместо ремонта старых образцов вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава оборонного ведомства сообщил журналистам в Харькове.

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«Мы работаем для того, чтобы перейти на новый уровень развития Вооруженных сил, перестать ремонтировать старое вооружение и старую технику, а приступать к производству новой - это абсолютная правда», - заявил он.

Он отметил, что государственный оборонный заказ этого года является «очень оптимистичным», так как в нем предусмотрена поставка на вооружение как минимум до 20 новых образцов вооружения.

«Это очень хороший сигнал для всех нас, что мы движемся вперед и не останавливаемся», - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, Украина усиливает оборонительные возможности на море.

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Теги: #вооружение#Полторак