В 2019 году поступит 20 новых образцов вооружения для украинской армии - Полторак
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина переходит к новому уровню развития Вооруженных сил Украины, а именно к производству нового оружия вместо ремонта старых образцов вооружения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава оборонного ведомства сообщил журналистам в Харькове.
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«Мы работаем для того, чтобы перейти на новый уровень развития Вооруженных сил, перестать ремонтировать старое вооружение и старую технику, а приступать к производству новой - это абсолютная правда», - заявил он.
Он отметил, что государственный оборонный заказ этого года является «очень оптимистичным», так как в нем предусмотрена поставка на вооружение как минимум до 20 новых образцов вооружения.
«Это очень хороший сигнал для всех нас, что мы движемся вперед и не останавливаемся», - подчеркнул Полторак.
Как сообщал УНИАН, Украина усиливает оборонительные возможности на море.