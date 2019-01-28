В 2019 году поступит 20 новых образцов вооружения для украинской армии - Полторак

Министр обороны отметил, что государственный оборонный заказ этого года является «очень оптимистичным», потому что им предусмотрена поставка на вооружение ВСУ как минимум до 20 новых образцов.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина переходит к новому уровню развития Вооруженных сил Украины, а именно к производству нового оружия вместо ремонта старых образцов вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава оборонного ведомства сообщил журналистам в Харькове.

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«Мы работаем для того, чтобы перейти на новый уровень развития Вооруженных сил, перестать ремонтировать старое вооружение и старую технику, а приступать к производству новой - это абсолютная правда», - заявил он.

Он отметил, что государственный оборонный заказ этого года является «очень оптимистичным», так как в нем предусмотрена поставка на вооружение как минимум до 20 новых образцов вооружения.

«Это очень хороший сигнал для всех нас, что мы движемся вперед и не останавливаемся», - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, Украина усиливает оборонительные возможности на море.