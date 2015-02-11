Умер еще один пострадавший от обстрела в Краматорске

Об этом сообщает Донецкая ОГА

"В результате обстрела Краматорска с территории, контролируемой «ДНР», от разрывов снарядов, находящихся на вооружении в Российской Федерации, погибли 17 человек, из них трое умерли в больнице", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро среды в стационарах больниц остаются 34 раненных, в том числе 4 ребенка.

Читайте такжеВ Краматорске 12 февраля объявлен траур по погибшим во время обстрела"Самый младший из пострадавших, трехлетний Клим, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ему и другим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, вчера в 12.30 Краматорск подвергся артиллерийскому обстрелу с применением реактивных систем залпового огня. По данным экспертизы ОБСЕ, огонь велся с юго-востока - направления. в котором расположены территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям.

Погибли 17 человек, ранены более 60, в том числе военнослужащие.

Удар был нанесен по штабу антитеррористической операции, а также жилых кварталах города.

Глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко сообщил, что из Горловки по Краматорску боевики выпустили с РСЗУ «Смерч» 32 ракеты.