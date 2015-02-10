Спасатели собирают снаряды от "Торнадо", которые не разорвались, по всему Краматорску – СМИ

Как сообщает INSIDER, только одна из групп сотрудников ГСЧС рассказала, что у них есть восемь адресов, откуда пришли сообщения о попадании снарядов, которые не разорвались.

Корреспондент издания лично видел четыре таких снаряда, которые не разорвались, но не видел раненых или убитых людей. Один из снарядов извлекли из земли с помощью машины. Один снаряд попал во двор школы-интерната на улице Социалистической.

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Также в Краматорске заметно большое количество машин ГСЧС. На улице Сакко и Ванцетти, 16, снаряд около трех метров пробил двухэтажный дом, но не разорвался. Он пробил крышу, дошел до подвала, но не разорвался.

Сегодня президент Петр Порошенко сообщил, что боевики из систем "Торнадо" обстреляли аэродром возле Краматорска, снаряды попали в жилые кварталы города.