Работница исправительной колонии "ДНР" добровольно сдалась полицейским

32-летняя жительница оккупированной территории, находясь в должности младшего инспектора, осуществляла охрану внешнего периметра спецучреждения фейкового «ДНР».

«Новотроицкое» сотрудница исправительной колонии «ДНР» добровольно сдалась полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Во время дежурства на КПВВ «Новотроицкое» к работнику Волновахского отдела полиции обратилась 32-летняя жительница оккупированной территории, которая рассказала, что в декабре 2018 года она покинула ряды боевиков и хочет вернуться на подконтрольную украинскую территорию. Женщина пояснила, что в течение 4 лет она работала в исправительной колонии государственной службы исполнения наказаний при «Министерстве юстиции «ДНР». Инспектор имела звание старшего сержанта и осуществляла охрану внешнего периметра колонии. Но месяц назад в связи с болезнью своего ребенка она была вынуждена уволиться со службы. Бывшая участница НВФ рассказала, что едет в Волноваху за лекарствами, поскольку на оккупированной территории нет возможности их приобрести. Женщина выразила желание сотрудничать с полицией", - говорится в сообщении.

В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Только после того, как в рамках соответствующей проверки будет установлено, что на время пребывания в рядах «ДНР» подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины, согласно которой лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.