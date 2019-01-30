Экс-главарю "ДНР" не дали "паспорт" псевдореспублики (документ)

Пургин не смог получить "паспорт" фейковой "республики".

Террористу Андрею Пургину, который в свое время и придумал "ДНР", отказали в выдаче "паспорта гражданина "ДНР".

Читайте такжеБоевика Пургина похитили российские спецслужбы - The Times

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, опубликовав скриншоты заявления Пургина.

"Это анекдот года. "Мне отказали в праве на жизнь" - пишет Пургин. Чувак, да из-за тебя миллионы людей лишились права на нормальную жизнь", - говорится в его сообщении.

Андрею Пургину, который в свое время и придумал ДНР, отказали в выдаче паспорта "гражданина ДНР". Ахахаха, это анекдот года.



"Мне отказали в праве на жизнь" - пишет Пургин. Чувак, да из-за тебя миллионы людей лишились права на нормальную жизнь pic.twitter.com/BURY7vgwwa — Денис Казанський (@den_kazansky) January 29, 2019

Напомним, в сентябре 2015 года Андрея Пургина отстранили от "должности" "председателя парламента "ДНР".