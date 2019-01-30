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Экс-главарю "ДНР" не дали "паспорт" псевдореспублики (документ)

08:22, 30 января 2019
Война
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Боевику Пургину отказали в "паспорте" / Скриншот

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Денис Казанский, опубликовав скриншоты заявления Пургина.

"Это анекдот года. "Мне отказали в праве на жизнь" - пишет Пургин. Чувак, да из-за тебя миллионы людей лишились права на нормальную жизнь", - говорится в его сообщении.

Напомним, в сентябре 2015 года Андрея Пургина отстранили от "должности" "председателя парламента "ДНР".

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Теги: #ДНР#главарь ДНР