В Киеве открылась выставка ветеранов и волонтеров АТО «Другая жизнь» (фото, видео)

Мероприятие благотворительное.

В Киеве состоялось открытие художественной выставки ветеранов и волонтеров АТО "Другая жизнь".

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Участники боевых действий и волонтеры АТО – участники социального англоязычного театра ветеранов и волонтеров АТО – Project "W" Veterans, Volunteers and William презентовали свои картины, которые рисовали с известной украинской художницей Валерией Москвитиной.

Красками и кисточками вооружились ветераны АТО и волонтеры, чтобы принять участие в выставке под названием "Другая жизнь". Мероприятие благотворительное. Картины военных выставили на продажу, чтобы собрать средства на помощь талантливой молодежи.