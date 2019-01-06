Оккупанты нарушают режим тишины на Донбассе, один боевик уничтожен - штаб

В то же время ни один украинский военный не пострадал.

В течение 5 января российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб ООС.

Как отмечается, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.

В течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений. В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 5 января, один оккупант был уничтожен и один ранен.

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В течение текущих суток враг огонь не открывал. Отмечается, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня.

Напомним, в течение 5 января на пропускных пунктах в зоне ООС умерли двое людей. Боевики продолжают искусственно создавать сложности на блокпостах.