В очередях на КПВВ на Донбассе умерли два человека

Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны поддерживаемых Россией боевиков подвергает опасности мирное население.

Два человека умерли 5 января в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В 9:45 на КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области умер 65-летний мужчина.

«Немедленно украинскими пограничниками были вызваны медицинский представитель Красного Креста и карета скорой помощи. К сожалению, после прибытия врачей им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Предварительный диагноз: остановка сердца», - заявили в штабе.

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Позже, около 11:00, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области 79-летняя женщина пожаловалась украинским пограничникам на ухудшение самочувствия. Сотрудники одной из профильных общественных организаций по оказанию медицинской помощи не смогли спасти ей жизнь.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны поддерживаемых Россией боевиков подвергает опасности мирное население. Представители ОРДЛО не комментировали эти обвинения.