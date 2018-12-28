В Авдеевке восстановили водоснабжение

Ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке линий электропередач специалисты завершили 27 декабря, в этот же день заработала Донецкая фильтровальная станция, рассказали в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

28 декабря в городе Авдеевке полностью возобновили водоснабжение. Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области. Читайте такжеСитуация на Донбассе: оккупанты нарушают режим тишины, ранен военный "27 декабря завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке линий электропередач (на временно неподконтрольной территории) и возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. По состоянию на 7.00 28 декабря водоснабжение населению восстановлено в полном объеме", – подчеркнули в пресс-службе. Донецкая фильтровальная станция не работала с 25 декабря. В последний раз Авдеевка оставалась без воды в сентябре в связи с обрывом линии электропередач из-за непогоды, когда была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

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