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В Авдеевке восстановили водоснабжение

21:21, 28 декабря 2018
Война
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Вода в Авдеевке появилась утром 28 декабря / УНИАН

28 декабря в городе Авдеевке полностью возобновили водоснабжение. Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

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"27 декабря завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке линий электропередач (на временно неподконтрольной территории) и возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. По состоянию на 7.00 28 декабря водоснабжение населению восстановлено в полном объеме", – подчеркнули в пресс-службе. 

Донецкая фильтровальная станция не работала с 25 декабря.

В последний раз Авдеевка оставалась без воды в сентябре в связи с обрывом линии электропередач из-за непогоды, когда была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

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Теги: #Авдеевка