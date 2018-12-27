Главарь "ДНР" обустроил "резиденцию" в отжатом у украинского бизнесмена офисном центре (фото)
09:55, 27 декабря 2018Война
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"Резиденция" террориста Пушилина теперь ближе к "Пушкину".
Денис Пушилин / REUTERS
Главарь "ДНР" Денис Пушилин перенес свою "резиденцию" в отжатый боевиками офисный центр на бульваре Пушкина, 7б.
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Об этом свидетельствует соответствующий "указ" руководителя оккупационной власти, передает "ОстроВ".
В этом помещении размещается полюбившийся террористам ресторан "Пушкинъ". Прежде здесь базировались структуры, связанные с украинским бизнесменом и политиком Борисом Колесниковым, такие как офис "АПК Инвест", штаб-квартира хоккейных клубов "Донбасс" и "Молодая гвардия".
Ранее бывший высокопоставленный террорист "ДНР", основатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский рассказал о своих переговорах с олигархом Ринатом Ахметовым в начале российской оккупации Донбасса.
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