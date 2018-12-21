Террорист Ходаковский утверждает, что Ахметов помогал решать проблемы "ДНР" (видео)

Террорист Ходаковский не скрывает факт общения с олигархом Ахметовым.

Бывший высокопоставленный террорист "ДНР", основатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский рассказал о своих переговорах с олигархом Ринатом Ахметовым в начале российской оккупации Донбасса.

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На видеоинтервью террориста обратил внимание в своем Twitter блогер Necro Mancer‏. "Я своего факта общения с господином Ахметовым никогда не скрывал... Я говорил ему, что он напрасно обольщается, и что Россия придет в той или иной форме. И лозунги за единую Украину в Донецке - это большая ошибка политическая... Мы какой-то уровень контактов подерживали... Мы с Бородаем приезжали к нему в офис, когда его уже не было, ведь возникало очень много проблем у "республики", которые нельзя было разрешить без его участия", - рассказал Ходаковский.

"Я вам приведу один пример: на территории "ДНР" находится 80% энергетических активов Рината Ахметова по донецкому региону. Но весь управленческий потенциал находится за пределам. Соответственно, любые аварии, любые проблемы на предприятиях энергообеспечения ложились неопредолимым бременем, и нам нужно было выстраивать понимание", - рассказал террорист.

Ранее экс-командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что жителям ОРДО не стоит надеяться на "подъем экономики", пока "не закончатся боевые действия на Донбассе".