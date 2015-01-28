В Авдеевке в результате обстрела боевиков погибла женщина - советник Авакова

В результате обстрела Авдеевки боевиками сегодня вечером погибла женщина.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире «5 канала», сообщает «Украинская правда».

«Буквально час назад пришла печальная информация из Авдеевки, где прямым попаданием в квартиру ракеты, выпущенной из террористической артиллерии, была убита женщина», - сказал он.

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По словам Шкиряка, наибольшая группировка российско-террористических войск, артиллерии, танков и минометных групп сконцентрирована в районе Дебальцево.

«Продолжаются обстрелы жилых кварталов Марьинки, Авдеевки. Если говорить о секторе «М», в котором непосредственно нахожусь я, то в течение этих дней также происходили перманентные столкновения, в частности, в Гранитном, Гнутовом», - добавил советник министра.