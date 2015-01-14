На Луганщине из-за артиллерийских обстрелов боевиков погибла женщина

Боевики обстреливают из артиллерии г. Счастье Луганской области, в результате чего погибла жительница.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, террористы "Луганской народной республики" со стороны Веселой Горы сегодня днем обстреляли г.Счастье из артиллерии. Есть прямые попадания снарядов в жилые дома по ул. Республиканской.

Два дома повреждены (снаряды попали в крышу), по предварительным данным, хозяйка одного из них погибла на месте от полученных травм.

По состоянию на 16.10 обстрел продолжался, поэтому получить достоверную информацию с места события пока невозможно.

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По данным Москаля, ремонтные бригады в течение дня сумели устранить повреждения газопровода (заменили несколько метров разорванной трубы) и начали закачивать в систему газ, но произошел новый обстрел.

Как сообщал УНИАН, сегодня около часа ночи боевики "ЛНР" осуществили массированный артиллерийский обстрел Счастья. В результате был поврежден газопровод высокого давления (около трех метров трубы диаметром 219 мм перебито и вывернуто из земли).

Счастье, а также соседние населенные пункты Передельское, Геевка, дачный кооператив «Огородник», часть пос. Петрово (в том числе хлебокомбинат) остались без газа. Также в результате обстрела поврежден центральный коллектор, подающий тепло.

Утром в Счастье было тихо.