Огонь на поражение по катеру "Бердянск" открыл из пушки сторожевой корабль РФ "Изумруд" - ВМС

Украинские военные не разворачивали свои боевые установки в направлении российских кораблей и не открывали огонь в ответ.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что по украинскому военному катеру «Бердянск» был открыт огонь на поражение кораблем «Изумруд» из пушки калибра 30 мм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Киеве во время пресс-подхода руководства МИД и ВМС Вооруженных сил Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины.

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По его словам, командир корабля «Бердянск» заявил российским пограничникам, – и есть соответствующая запись, что он не разворачивает вооружение в их сторону и выходит в море. «Я не люблю противоправные действия, я не разворачиваю свои установки в сторону вас, знайте – я выхожу в чистое море», - процитировал командира Воронченко.

Но, как отметил Воронченко, в ответ украинский катер получил очередь по корпусу из 30-мм пушки ПСКР (пограничный сторожевой корабль) «Изумруд», после чего была проведена очередь на поражение, в результате этого три человека ранены от осколков, в том числе командир.

По словам Воронченка, если бы украинские корабли открыли огонь в ответ – «мы бы спровоцировали дальнейшее развитие ситуации и, откровенно говорю, я не прогнозирую, какой бы вариант развивался дальше».

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, что "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункта постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, остальные члены экипажей попали в плен.