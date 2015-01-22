"Киборги" продолжают удерживать ряд объектов донецкого аэропорта

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко. "Вчера было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала донецкого аэропорта. Этот объект полностью разрушен и не пригоден для обороны", - сказал Андрей Лысенко.

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Он сообщил, что "в ходе боев 16 украинских военнослужащих были ранены и попали в плен". "Силы АТО удерживают пожарную часть, район диспетчерской башни и территорию взлетно-посадочной полосы, которая тоже выведена из строя", - сказал Андрей Лысенко.

"То есть сказать, что аэропорт полностью оставлен украинскими военнослужащими нельзя. Сейчас аэропорт - это поле боя, который продолжается и сейчас", - добавил пресс-секретарь АТО.

Также Андрей Лысенко отметил, что наши военные продолжают прочно удерживать укрепленные позиции в населенных пунктах Авдеевка и Пески.