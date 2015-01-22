Идут переговоры об освобождении 16 "киборгов", которые попали в плен

10:22, 22 января 2015
Война
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Сейчас проводятся переговоры по освобождению 16 украинских военнослужащих, которые попали в плен в районе донецкого аэропорта.

Йдуть переговори про звільнення полонених

Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев добавил, что "сейчас идут переговоры по их освобождению из плена".

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