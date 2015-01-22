Идут переговоры об освобождении 16 "киборгов", которые попали в плен

Сейчас проводятся переговоры по освобождению 16 украинских военнослужащих, которые попали в плен в районе донецкого аэропорта.

Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. Читайте такжеЗа сутки в боях за донецкий аэропорт погибли 6 "киборгов" Читайте такжеэтот стратегический объект Владислав Селезнев добавил, что "сейчас идут переговоры по их освобождению из плена".

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