Идут переговоры об освобождении 16 "киборгов", которые попали в плен
10:22, 22 января 2015Война
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Сейчас проводятся переговоры по освобождению 16 украинских военнослужащих, которые попали в плен в районе донецкого аэропорта.
Идут переговоры об освобождении пленных "киборгов" / Украинская правда
Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
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Владислав Селезнев добавил, что "сейчас идут переговоры по их освобождению из плена".
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