​Боевики с самого утра обстреливают Дебальцево и Авдеевку

09:06, 22 января 2015
Общество
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Боевики с самого утра начали обстреливать мирных жителей Дебальцево и Авдеевки.

Боевики прицельнім огнем уничтожают жиліе дома / Фото УНИАН

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин в соцсети.

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"Сегодня, с 6 часов утра, боевики продолжили уничтожение наших мирных граждан ‒ жителей Дебальцево и Авдеевки. Террористы из установок системы залпового огня "Град" прицельным огнем уничтожают жилые дома", - отметил Вячеслав Аброськин.

По его словам, установить степень разрушений и количество пострадавших пока невозможно.

Post by Vyacheslav Abroskin.
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