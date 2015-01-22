​Боевики с самого утра обстреливают Дебальцево и Авдеевку

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин в соцсети.

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"Сегодня, с 6 часов утра, боевики продолжили уничтожение наших мирных граждан ‒ жителей Дебальцево и Авдеевки. Террористы из установок системы залпового огня "Град" прицельным огнем уничтожают жилые дома", - отметил Вячеслав Аброськин.

По его словам, установить степень разрушений и количество пострадавших пока невозможно.