Боевики с самого утра обстреливают Дебальцево и Авдеевку
09:06, 22 января 2015Общество
2640 0
Боевики с самого утра начали обстреливать мирных жителей Дебальцево и Авдеевки.
Боевики прицельным огнем уничтожают жилые дома / Фото УНИАН
Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин в соцсети.
Читайте такжеОдной из важнейших целей боевиков является Дебальцево - источник
"Сегодня, с 6 часов утра, боевики продолжили уничтожение наших мирных граждан ‒ жителей Дебальцево и Авдеевки. Террористы из установок системы залпового огня "Град" прицельным огнем уничтожают жилые дома", - отметил Вячеслав Аброськин.
По его словам, установить степень разрушений и количество пострадавших пока невозможно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter