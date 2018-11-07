С начала суток на Донбассе ранен один украинский боец
С начала суток на Донбассе ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
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Отмечается, что в течение этого периода российские оккупационные войска на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом враг один раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
По данным штаба, боевики, в основном, вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя они применили минометы калибра 82 миллиметра, вооружение БМП и зенитную установку ЗУ-23-2.
Кроме того, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Вольное, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово.
«Подразделения, которые обороняются, в ходе выполнения задач, применяют имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако готовы и к более активным мерам», - подчеркнули в пресс-центре.