За прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погиб украинский боец, еще двое ранены

Боевики 20 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

На протяжении прошлых суток, 1 ноября, боевики 20 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. Один раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-службе ООС.

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Враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 1 ноября, двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще четверо - ранены.

От начала текущих суток зафиксированы три обстрела боевиков - вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, боевики "ЛНВ" выселяют людей из домов, чтобы обустраивать там свои позиции.