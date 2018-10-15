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Грицак рассказал, сколько сотрудников СБУ погибло с начала войны на Донбассе

09:30, 15 октября 2018
Война
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Грицак сказал, что 227 сотрудников СБУ награждены государственными наградами / УНИАН

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Об этом рассказал председатель СБУ Василий Грицак в обращении к сотрудникам по случаю Дня защитника Украины.

"Низкий поклон двадцати семи Героям Службы, которые отдали свою жизнь за государственность и свободу украинского народа", - говорится в обращении.

Грицак добавил, что еще 128 сотрудников СБУ получили ранения различной степени тяжести.

"За мужество и героизм во время проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных Сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами", - сообщил он.

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Теги: #Донбасс#СБУ#Грицак