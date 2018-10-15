Грицак рассказал, сколько сотрудников СБУ погибло с начала войны на Донбассе

Также глава СБУ сообщил, сколько сотрудников ведомства получили ранения.

С 2014 года в ходе боевых действий на Донбассе погибло 27 сотрудников СБУ, еще 128 получили ранения.

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Об этом рассказал председатель СБУ Василий Грицак в обращении к сотрудникам по случаю Дня защитника Украины.

"Низкий поклон двадцати семи Героям Службы, которые отдали свою жизнь за государственность и свободу украинского народа", - говорится в обращении.

Грицак добавил, что еще 128 сотрудников СБУ получили ранения различной степени тяжести.

"За мужество и героизм во время проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных Сил 227 сотрудников украинской спецслужбы награждены государственными наградами", - сообщил он.