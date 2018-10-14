Более 6 тысяч женщин являются участницами боевых действий на Донбассе

Женщины защищают Украину в войне против российской агрессии на востоке государства как пулеметчицы, снайперки, гранатометчицы, водители боевых машин, медицинские работницы и тому подобное.

Более шести тысяч женщин в Вооруженных силах Украины являются участниками боевых действий, которые с 2014 года идут на территории Донбасса.

Об этом написала уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в своем блоге на портале кампании "Повага".

"Каждый день мы с вами творим историю, новую историю молодого независимого государства. Мы с вами строим страну, в которой живут прогрессивные и беспристрастные люди. Поэтому важно обратить внимание на то, что День защитника Украины – это праздник не только мужчин, но и женщин, которые защищали и продолжают защищать Украину", – написала Левченко.

По ее данным, в Вооруженных силах из общей численности 255 000 человек проходят службу около 55 тысяч женщин. Среди них более 25 тысяч имеют воинские звания, а почти 3,5 тысячи – офицерские.

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Она рассказала, что кроме ВСУ, женщины также проходят службу в Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службе, Службе безопасности, Национальной полиции.

"Более 6 тысяч женщин являются участницами боевых действий, 24 – ранены, 4 погибли. Женщины защищают Украину в войне против российской агрессии на востоке государства как пулеметчицы, снайперки, гранатометчицы, водители боевых машин, медицинские работницы и тому подобное. И поэтому сегодня исключать из когорты защитников Отечества женщин не только некорректно и неблагодарно, это еще и дискриминация. Поэтому поприветствуем тех, кто нас защищает!" – написала Левченко.

Напомним, 12 октября президент Украины Петр Порошенко впервые в Украине присвоил звание генерал-майора медицинской службы начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмиле Шугалей.