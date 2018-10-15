Боевики на Донбассе из гранатометов били по позициям ВСУ, четверо военных получили ранения (видео)
На протяжении минувших суток российские оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг четыре раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
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Об этом сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке. "Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Опорные пункты украинских войск вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутово и Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра.
В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, в течение суток два оккупанта уничтожены и четверо ранены.
"С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - подытожили в пресс центре.