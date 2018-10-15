Боевики на Донбассе из гранатометов били по позициям ВСУ, четверо военных получили ранения (видео)

Оккупанты обстреляли ряд позиций украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На протяжении минувших суток российские оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг четыре раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке. "Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Опорные пункты украинских войск вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутово и Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток два оккупанта уничтожены и четверо ранены.

"С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - подытожили в пресс центре.