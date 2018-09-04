Украинский офицер раскрыл огромные потери боевиков на Донбассе за 2018 год (фото)

Кураторы из РФ приказывают систематически занижать официальное количество ликвидированных и раненых боевиков.

Озвучена статистика потерь российско-оккупационных войск за восемь месяцев 2018 года на Востоке Украины.

Ее на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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Январь: 47 - "200" (ликвидированных - Ред.), 74 - "300" (раненых - Ред.)

Февраль: 66 - "200", 71- "300"

Март: 42 - "200", 79 - "300"

Апрель: 117 - "200", 190 - "300"

Май: 110 - "200", 149 - "300"

Июнь: 86 - "200", 47 - "300"

Июль: 31- "200", 68 - "300"

Август: 68 - "200", 116 - "300".

Всего: 567 - "200", 894 - "300"

По словам военного, эта цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.

"Кураторы из РФ приказывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы "республики", - добавил он.

Как сообщал штаб ООС, на Донбассе боевики значительно увеличили количество обстрелов, ранены двое украинских военных.