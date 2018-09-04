На Донбассе боевики значительно увеличили количество обстрелов, ранены двое украинских военных (видео)

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по ряду позиций украинских защитников.

На протяжении прошлых суток, 3 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в соцсети. "Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, противник при этом не применял", - отмечается в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Мироновский, Зайцево, Шумы, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - сообщает ООС.

Не смотря на действие “школьного” перемирия, противник заметно увеличил количество обстрелов.

Во время ведения боевых действий в течение прошедших суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще двое ранены.

"С начала текущих суток противник шесть раз обстрелял позиции наших войск. На Донецком направлении – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Красногоровки, на Мариупольском направлении – из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское и Широкино. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.