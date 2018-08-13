Ситуация на Донбассе: ранены трое военных, боевики понесли значительные потери

По данным разведки, один оккупант уничтожен, шесть получили ранения.

На протяжении прошлых суток, 12 августа, противник 57 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

"В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям бойцов ООС. Один военнослужащий ВСУ ранен.

"По данным разведки, один оккупант уничтожен, шесть получили ранения", - добавили в штабе операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных вне определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.