Поставлял боевикам "ДНР" машины и топливо: в "Борисполе" задержали пособника террористов

Донецкий предприниматель предоставлял боевикам транспорт для перевозок и деньги.

Служба безопасности Украины задержала в международном аэропорту «Борисполь» сообщника боевиков «ДНР» при попытке вылета в одну из стран Ближнего Востока.

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Как говорится в сообщении на сайте СБУ, сотрудники спецслужбы, задействованные в операции Объединенных сил, установили, что донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил взаимодействие с террористами. «В знак благодарности делец предоставлял боевикам автотранспорт для перевозок и топливо. Кроме того, коммерсант ежемесячно передавал от 20 до 30 тысяч рублей одному из «депутатов» так называемого «народного совета ДНР» за содействие», - сообщили в СБУ.

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее в "ДНР" арестовали "министра транспорта".