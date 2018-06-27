В "ДНР" арестовали "министра транспорта"

"Министр транспорта" "ДНР" Игорь Андриенко был арестован по подозрению в коррупции в сфере ж/д закупок.

В оккупированном Донецке арестовали "министра транспорта" террористической организации "ДНР" Игоря Андриенко.

Об этом сообщают подконтрольные террористам ресурсы. Также арест Андриенко подтверждает Telegram-канал "Донецкий абориген".

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"Сам арест планировался и откладывался с марта месяца. Арест произошел в центре города, публично. После ареста в здании "министерства" произошли обыски. Основная причина ареста – коррупция в сфере государственных закупок железной дороги и откаты в сфере автодорожного ремонта. Заявленная сумма претензии доходит до 3 млрд рублей", – говорится в сообщении.

Отметим, что до назначения "министром" в марте 2016-го года Андриенко был депутатом одного из райсоветов Донецка.

Ранее сообщалось, что в феврале 2018-го года был задержан "глава "Министерства угля и энергетики" Эдуард Голенко по подозрению в хищении свыше 100 млн руб.