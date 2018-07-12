У военных есть ряд претензий к качеству миномета "Молот"

После нескольких транспортировок миномета «Молот» у него разваливалась колесная база, заявляют военные.

Военные выражают ряд претензий к качеству миномета «Молот».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил бывший заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Александр Самарский.

«Миномет может перевозиться как скрыто, так и буксиром за автомобилем. За 3-4 таких буксировки лопались швы на колесной базе. Однако эти проблемы со временем начали устранять. Такие же проблемы были и с опорной плитой миномета, эти плиты нам заменяли. То, что говорилось о проблемах с механизмом заряжания, так эти механизмы более нежные, чем на миномете «Сани», и нуждаются в большем уходе. Действительно, если кулачки в механизме двойной зарядки не смазать и не почистить, то они заедают и не разводятся», - сказал он.

***В состав советского минометного комплекса «Сани» входит 120-мм миномет 2Б11.

М120-15 «Молот» - миномет калибра 120 мм украинского производства, разработанный на основе советского миномета 2Б11. По сообщению производителя, - ОАО «Завод «Маяк», которое входит в состав ГК «Укроборонпром», - в отличие от 2Б11, «Молот» делают из новейших сплавов, которые должны продлить ему срок эксплуатации.