В Минобороны признали гибель военных из-за взрыва миномета "Молот", будет проведена экспертиза

Выводы о причинах и обстоятельствах взрыва миномета М 120-15 "Молот" и гибели в результате этого военных в зоне АТО 30 марта 2017 года сделают после проведения взрыво-технической экспертизы. Об этом сообщили в вооружении командования Сухопутных войск ВСУ, передает Минобороны.

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Так, 4 апреля 2017 года следователем военной прокуратуры Донецкого гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 414 УК Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих", по факту неосторожного обращения с минометом М 120-15 "Молот".

С целью установления причины повреждения миномета "Молот" создана рабочая группа.

О взрыве миномета "Молот" 30 марта сообщали волонтеры. В результате него погибли трое военных. В то же время штаб АТО в тот день сообщил о смерти двух бойцов в результате обстрелов боевиков.