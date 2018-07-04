ВСУ провели танковые учения на берегу Азовского моря (видео)
В Объединенных силах продолжается работа по совершенствованию боеспособности танковых и механизированных подразделений, входящих в состав резервов воинских частей.
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Под руководством командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева в районе проведения операции Объединенных сил 3 июля прошли очередные учения с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты.
В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задания по стрельбе по условному врагу и тактике ведения боя.
По легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного врага.