Украинские бойцы провели на Донбассе танковые учения (видео)

22:01, 29 ноября 2017
Война
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Журналисты сняли уникальные танковые учения на Донбассе.

Украинские танкисты отведены с передовой, но постоянно тренируются на полигоне. Учатся они не только ездить и стрелять, но и вести полноценный танковый бой, сообщает ТСН.

Как сообщает УНИАН, по данным Минобороны, в сентябре Россия пыталась привлечь "силы" с Донбасса учений "Запад-2017".

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