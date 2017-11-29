Украинские бойцы провели на Донбассе танковые учения (видео)
22:01, 29 ноября 2017Война
1362
Журналисты сняли уникальные танковые учения на Донбассе.
Украинские танкисты отведены с передовой, но постоянно тренируются на полигоне. Учатся они не только ездить и стрелять, но и вести полноценный танковый бой, сообщает ТСН.
Как сообщает УНИАН, по данным Минобороны, в сентябре Россия пыталась привлечь "силы" с Донбасса учений "Запад-2017".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter