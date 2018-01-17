Минобороны показало впечатляющее видео с экзаменами танкистов в районе АТО

14:25, 17 января 2018
Война
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Военнослужащие отработали боевую стрельбу, разведку, выход боевых машин из боя и вызов огневой поддержки.

На Донбассе состоялись экзамены украинских танкистов / Скриншот - Youtube Военное телевидение Украины

В районе проведения антитеррористической операции прошли экзамены танкистов ВСУ. Видео экзаменов обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщили в министерстве, во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя, разведку и распознавание целей, выход боевых машин из боя, вызов огневой поддержки, а также взаимодействие подразделений в условиях резкого изменения обстановки.

Читайте такжеВСУ начинают подготовку операторов противотанковых ракетных комплексов Javelin - СМИЗаместитель командира танковой бригады Евгений Межевикин в комментарии «Військовому телебаченню України» рассказал, что экзамен состоялся у командиров, наводчиков и механиков танков.

«Учим людей воевать, вести бой. То есть, они стреляют только в движении, выходят из боя. По тактике они работают, с поиском цели, управлением, замером дальности, решением – чем будут поражать цель, как поражать, и как выходить после выполнения задачи из боя», - отметил военнослужащий.

В ноябре прошлого года сообщалось о масштабных танковых учениях ВСУ на Донбассе. Отмечалось, что украинские танкисты, отведенные с передовой, постоянно тренируются на полигоне.

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Теги: #АТО#ВСУ#учения#танки