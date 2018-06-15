Волонтеры показали видео эффектного уничтожения позиций боевиков на Донбассе "всего за 15 минут"
02:59, 15 июня 2018Война
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Удар осуществлен военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Уничтожены блиндажи и техника боевиков / скриншот
Волонтеры благотворительной организации «Вернись живым» опубликовали видео уничтожения украинскими военными позиций боевиков.
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Соответствующее видео размещено на странице организации в Facebook.
«Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично бегут, надолго теряя желание обстреливать гражданских», – говорится в сообщении.
Судя по видео, удар осуществлен военными 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
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