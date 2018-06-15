Волонтеры показали видео эффектного уничтожения позиций боевиков на Донбассе "всего за 15 минут"

02:59, 15 июня 2018
Война
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Уничтожены блиндажи и техника боевиков / скриншот

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Соответствующее видео размещено на странице организации в Facebook.

«Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично бегут, надолго теряя желание обстреливать гражданских», – говорится в сообщении.

Судя по видео, удар осуществлен военными 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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Теги: #Донбасс#боевики#ВСУ