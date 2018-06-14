"Десятки уничтоженной техники и вражеских позиций": волонтеры показали работу легендарной группы разведчиков на Донбассе (видео)

На видео волонтеры показали, что каждый день происходит на Востоке.

Разведчики первого батальона 54-й бригады, легендарная группа К-2, жестко наказывают противника на Донбассе.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает фонд "Вернись живым" и публикует соответствующее видео.

"Вражеские обстрелы населенных пунктов Светлодарской дуги жестко наказываются этими ребятами. Десятки единиц уничтоженной техники и вражеских позиций", - говорится в сообщении волонтеров.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее волонтеры фонда "Вернись живым" сообщали, что украинские военные уничтожили позиции боевиков на Донбассе. Это был превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку от линии разграничения.