Построение Керченского моста позволяет России быстро увеличивать военный контингент в Крыму - Турчинов

На территории оккупированного Крыма создан 22-й армейский корпус, произошло наращивание подразделений Черноморского флота РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что построение Керченского моста позволяет России быстро увеличивать военный контингент в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.

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«На территории оккупированного Крыма создан 22-й армейский корпус, произошло наращивание военных подразделений Черноморского флота РФ», - отметил секретарь СНБО.

«Что очень опасно - построение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент, расположенный в АР Крым», - сказал Турчинов.

Напомним, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в аннексированном Крыму стартовали российские военные учения, в которых принимают участие около ста вертолетов и самолетов. Также маневры при участии ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области и Краснодарском крае.