Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму

В рамках учений средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря.

В аннексированном Крыму стартовали российские военные учения, в которых принимают участие около ста вертолетов и самолетов. Также маневры при участии ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области и Краснодарском крае.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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В рамках учений средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря.

"Экипажи разведывательных самолетов морской авиации ЧФ успешно справились с поставленной задачей и передали точные координаты кораблей условного противника на пункт управления разведывательно-ударными действиями", - сообщили в Минобороны РФ.

Всего в учениях принимают участие около 6 тысяч военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, в районе временно оккупированного поселка Бирюково Свердловского района Луганской области расквартировано подразделение Вооруженных сил РФ общей численностью до 90 человек. Об этом на странице в Facebook написал сопредседатель Правого дела Дмитрий Снегирев.