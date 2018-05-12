США выделят Украине $125 миллионов на восстановление Донбасса

О предоставлении финпомощи будет объявлено 15 мая в Славянске при участии Курта Волкера.

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине $125 млн для восстановления Донбасса и прилегающих территорий.

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Об этом сообщается в на странице агентства в Facebook. «Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин, повышение стабильности местной экономики и ускорение ее развития», - отмечается в сообщении.

Официально о помощи объявят во время совместной пресс-конференции руководителя Бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. Она пройдет в Славянске 15 мая.

Как сообщал УНИАН, США вдвое увеличат помощь Украине на поддержку кибербезопасности до $10 млн.