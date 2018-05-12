Волкер анонсировал свой визит на Донбасс на следующей неделе

09:55, 12 мая 2018
Политика
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Курт Волкер анонсировал свой визит на Донбасс / фото УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"На следующей неделе я направляюсь в восточную Украину, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать больше о гуманитарном кризисе на Донбассе", - написал Уокер.

Как сообщал УНИАН, ранее Он заявлял, что планирует посетить Донбасс в конце апреля-начале мая.

«Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но перед тем, очень хотелось бы услышать ответ от России, чтобы понять, о чем мы можем говорить», - заявил Волкер.

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Теги: #Донбасс#Курт Волкер