США в два раза увеличат помощь Украине в направлении кибербезопасности

Финансовая помощь будет увеличена с 5 до 10 миллионов долларов.

Соединенные Штаты Америки увеличат помощь Украине в направлении кибербезопасности в два раза - с 5 до 10 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл после встречи с президентом Петром Порошенко сегодня в Киеве.

«Мы обсудили вопросы кибербезопасности. И я с гордостью могу сказать, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении - укреплении кибербезопасности - с 5 миллионов долларов до 10 миллионов», - сказал он.

Митчелл добавил, что стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины. «Я еще раз подчеркнул нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. И я еще раз подчеркнул, что США продолжают отвергать агрессию России против Украины, и выразил оценку США тех усилий, которые делает президент и его команда в отстаивании безопасности Украины», - добавил Митчелл.

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Кроме того, как добавил заместитель государственного секретаря США, собеседники обсудили вопросы, касающиеся экономических и политических реформ, усилия в соблюдении рекомендаций Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, в сентябре США заявили о намерении выделить Украине более 5 млн долл. в рамках новой помощи в области кибербезопасности.