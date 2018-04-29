День в зоне АТО: боевики из запрещенной артиллерии обстреляли военных на Луганщине

21:16, 29 апреля 2018
Война
178
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал / фото УНИАН

Читайте такжеНа Донбассе взорвался скрытый арсенал оккупантов - погибли двое боевиков

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении, из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по укреплениям ВСУ вблизи населенного пункта Причепиловка.

«На Донецком направлении из подствольных гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреляли защитников Водяного и Авдеевки. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по защитникам Красногоровки и Шахты «Бутовка». Также стрелковое оружие оккупанты применили в районе Марьинки и Широкино», - говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #боевики#война на Донбассе#АТО на Донбассе