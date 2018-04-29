День в зоне АТО: боевики из запрещенной артиллерии обстреляли военных на Луганщине

С начала суток боевики 13 раз обстреляли опорные пункты сил АТО.

С начала суток боевики 13 раз обстреляли опорные пункты сил АТО.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении, из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по укреплениям ВСУ вблизи населенного пункта Причепиловка.

«На Донецком направлении из подствольных гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреляли защитников Водяного и Авдеевки. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по защитникам Красногоровки и Шахты «Бутовка». Также стрелковое оружие оккупанты применили в районе Марьинки и Широкино», - говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.