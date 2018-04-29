Боевики более 60 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены четверо военных

Террористы активно применяют против сил АТО запрещенное «Минском» оружие.

В течение минувших суток, 28 апреля, боевики ОРДЛО осуществили 61 обстрел украинских позиций на Донбассе. Ранения получили четверо украинских военнослужащих, еще трое бойцов получили боевые травмы.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении агрессор обстрелял опорные пункты ВСУ возле Новотошковского из запрещенной 122-мм артиллерии,120 и 82 мм минометов. Также 122-мм артиллерийские системы и вооружение танка противник применил в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм – под Троицким и Луганским.

Кроме того, из 82 мм минометов боевики вели огонь по украинским укреплениях вблизи Причепиловки и Новозвановки, из гранатометов различных типов – возле Попасной и Луганского, из вооружения БМП – в районе Троицкого, а из стрелкового оружия – недалеко от Новоселовки.

На Донецком направлении оккупанты обстреляли защитников Авдеевки из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Агрессор применил 120 мм минометы под Богдановкой и Новотроицким, а минометы калибра 82 мм – в районе Шахты "Бутовка", Новоселовки и Водяного. Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинским позициям вблизи Талаковки, Гнутово, Водяного, Широкино, Марьинки, Каменки, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Опытного, Верхньоторецкого, Красногоровки и Шахты "Бутовка".

Под Водяным, Широкино и Марьинкой также велся снайперский огонь.

Пострадавших украинских воинов доставили в лечебные учреждения.

Накануне украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон проинформировала, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. Вследствие обстрелов было сорвано безопасное передвижение персонала к ДФС.