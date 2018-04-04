СМИ узнали подробности ликвидации террориста "Пятнашки" на Донбассе

17:10, 04 апреля 2018
Война
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Боевика ликвидировали во время боя / Скриншот

Как сообщает "Обозреватель", ссылаясь на информацию знакомого террориста, "Янычар" был в составе диверсионно-разведывательной группы из четырех человек.

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"Шли выполнять боевую задачу, напоролись на украинских бойцов. Завязался бой. "Янычара" посекло автоматной очередью. Пуля попала в горло. Так что там практически без шансов. Он моментально захлебнулся кровью", - рассказал знакомый боевика.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.

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Теги: #Донбасс#террористы#ликвидация#ДРГ