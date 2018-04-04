СМИ узнали подробности ликвидации террориста "Пятнашки" на Донбассе
17:10, 04 апреля 2018Война
1317
Группа террористов шла выполнять боевую задачу, но напоролась на украинских бойцов.
Боевика ликвидировали во время боя / Скриншот
Выяснились подробности гибели террориста "ДНР" Андрея Олефира с позывным "Янычар", который воевал в составе банды "Пятнашка".
Как сообщает "Обозреватель", ссылаясь на информацию знакомого террориста, "Янычар" был в составе диверсионно-разведывательной группы из четырех человек.
Читайте такжеНа Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора" (фото, видео)
"Шли выполнять боевую задачу, напоролись на украинских бойцов. Завязался бой. "Янычара" посекло автоматной очередью. Пуля попала в горло. Так что там практически без шансов. Он моментально захлебнулся кровью", - рассказал знакомый боевика.
Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter