СМИ узнали подробности ликвидации террориста "Пятнашки" на Донбассе

Группа террористов шла выполнять боевую задачу, но напоролась на украинских бойцов.

Выяснились подробности гибели террориста "ДНР" Андрея Олефира с позывным "Янычар", который воевал в составе банды "Пятнашка".

Как сообщает "Обозреватель", ссылаясь на информацию знакомого террориста, "Янычар" был в составе диверсионно-разведывательной группы из четырех человек.

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"Шли выполнять боевую задачу, напоролись на украинских бойцов. Завязался бой. "Янычара" посекло автоматной очередью. Пуля попала в горло. Так что там практически без шансов. Он моментально захлебнулся кровью", - рассказал знакомый боевика.

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.