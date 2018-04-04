"Пасхальное" перемирие: оккупанты били из минометов под Опытным и Луганским, ранен украинский боец

На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Новоалександровки и Луганского.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь на Донбассе. Один украинский военный получил ранение. Об этом утром 4 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.

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На донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, минометы и снайперские винтовки возле Авдеевки, Опытного, Водяного, Павлополя, шахты "Бутовка", Каменки, Песок, Широкино, Пищевика и Талаковки.

На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Новоалександровки и Луганского, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.