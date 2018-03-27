Стало известно, когда АТО на Донбассе заменят на операцию Объединенных сил

Это произойдет после осуществления мероприятий по подготовке операции.

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет продолжаться до указа президента Украины Петра Порошенко об объявлении начала операции Объединенных сил.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил командующий операцией Объединенных сил (ООС) Сергей Наев.

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"Генерал-лейтенант Забродский - он в настоящее время является руководителем антитеррористической операции на востоке нашей страны. Антитеррористическая операция - она продолжается, и будет действовать до тех пор, пока президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил. Это произойдет только после того, как мною как командующим и мне подчиненным объединенным оперативным штабом будут осуществлены определенные меры по подготовке этой операции, в частности, планированию, которые продлятся некоторое время", - заявил он.

По его словам, эти сроки «не будут продолжительными».

"У меня уже есть определенные временные показатели, до какого времени я должен завершить подготовку к этой операции, подготовить доклад начальнику Генерального штаба главного командования Вооруженных сил Украины и в дальнейшем президенту Украины. И после утверждения этих действий и планировочных документов и состоится мероприятие по началу операции", - сообщил Наев.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Петр Порошенко заявил о завершении антитеррористической операции и переходу к операции Объединенных сил. По его словам, в подчинение руководству Объединенных сил переходят представители других воинских формирований, правоохранительных органов, привлеченных к выполнению задач на Донбассе, руководство ими возлагается на командующего Объединенными силами.