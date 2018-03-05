Украина объявила экс-главаря "ЛНР" Плотницкого в розыск и готовит запрос к России (документ, видео)

Ранее СМИ писали, что Плотницкий арестован в России.

Генеральная прокуратура Украины намерена направить запрос в Россию с целью проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о задержании экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Радио Свобода" от 26 февраля.

«Информация, которая была распространена в СМИ, о задержании Плотницкого будет проверена путем направления запроса о международно-правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

В ГПУ отметили, что Главная военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по подозрению Плотницкого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Плотницкий объявлен в розыск. Получено разрешение следственного судьи на его задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеПлотницкого "закрыли" в Москве: СМИ узнали, как живет беглый экс-главарь "ЛНР"Как сообщал УНИАН, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницкий и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также танки, БТР, артиллерийские установки.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий «подал в отставку» по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» по выполнению Минских договоренностей.

В январе 2018 года ряд СМИ сообщили о задержании Плотницкого в России. Кроме того, 26 января народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал: «Из Москвы подтвердили: вчера ФСБ арестовало бывшего главу Луганской оккупационной администрации Игоря Плотницкого».