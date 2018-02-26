Матиос назвал новое количество самоубийств среди участников АТО

По словам главного военного прокурора, большинство самоубийц в армии в общем - совершенно юные ребята 1995-1998 годов рождения.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что в украинской армии сейчас высокий уровень самоубийств.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«О печальной лжи относительно суицидов в армии начальника управления морально-психологического обеспечения МОУ (Олега) Грунтковского (лучше бы молчал). За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) - эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований беспристрастны… Горе и слезы родителей», - написал Матиос.

По словам главного военного прокурора, большинство самоубийц в армии в целом - совершенно юные ребята 1995-1998 годов рождения.

Читайте такжеВ 2017 году количество небоевых потерь ВСУ в зоне АТО снизилось на 50% – Минобороны«Вот такая ужасная правда, и данные о самоубийцах не является и не могут быть тайными», - подчеркнул он.

Матиос уверяет, что в последнее время именно военная прокуратура остро ставит вопрос о крайней необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома (ПТРС) и предотвращения случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО.

«Только по данным ЕРДР из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства. Сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТРС- не публикует никто. Прохождение участниками АТО психологической реабилитации является обязательным, однако в 2017 году уровень их обеспечения такой услугой со стороны государства составил всего 0,1% от общего количества», - добавил Матиос.

Напомним, Матиос ранее заявил, что в районе боевых действий на Донбассе в среднем еженедельно совершали самоубийство 2-3 военнослужащих. В Министерстве обороны заявили, что данные военной прокуратуры о большом количестве суицидов среди военных не соответствуют действительности. Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский заявил, что количество самоубийств в армии "на таком же уровне, как и в прошлом году, и не имеет тенденции к росту".

Напомним, на базе Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины создан реестр суицидов среди военнослужащих и демобилизованных из района проведения АТО.

Ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что по состоянию на июнь 2016 года в Украине не в боях погибли 1 294 военных. Он отметил, что основные причины смертей – застой на месте, социальные проблемы, пьянство, злоупотребления (не в значительной степени) наркотическими средствами, неуставные отношения, неосторожность с оружием, плохое состояние здоровья, увечья и ДТП.

В октябре 2017 года он сообщил, что уже более 10 тыс. украинских военнослужащих с 2014 года погибли не в результате боевых действий.